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В Узбекистане пройдёт Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития

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16-18 мая в г.Самарканде состоится 32-е Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), под общей главной темой «Инвестиции в жизнеспособность» (Investing in Resilience). Заявка на проведение мероприятия была подана Узбекистаном в 2019-м и одобрена в 2022 году.

В мероприятии запланировано участие более 2000 гостей из 73 государств, включая представителей иностранных правительств, глав транснациональных корпораций, руководителей международных финансовых институтов и банков, экспертов в сфере экономики, инвестиций, финансов и технологий, а также мировых СМИ.

Центральной темой мероприятия станет инвестирование в обеспечение устойчивости экономики. В ходе заседания запланировано проведение панельных дискуссий по вопросам выработки мер по преодолению вызовов, с которыми сталкиваются страны-участницы Банка.

Мероприятие предоставит ЕБРР возможность проанализировать также свои достижения за прошедший год и сформировать планы на будущее.

Одним из главных событий заседания станет сессия «Об инвестиционных перспективах Узбекистана». На ней будут обсуждаться ожидаемые темпы роста экономики страны и возможности для привлечения инвестиций.

Также в повестку трёх дней мероприятия входит ряд дискуссионных панельных сессий с экспертами на различные темы. Сессии будут посвящены как регионам, так и отдельным странам.

В их числе:

• международная торговля;

• энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии;

• значение малого и среднего бизнеса для экономики;

• цифровизация на развивающихся рынках;

• программа ЕБРР «Зелёные города»;

• «Региональные экономические перспективы» — главное макроэкономическое исследование ЕБРР и т. д.

На полях заседания запланировано проведение бизнес-форума с участием представителей международных деловых кругов. В его рамках состоятся экспертные обсуждения макроэкономической ситуации, роли частного сектора и государства в развитии возобновляемых источников энергии, межрегиональных связей, экономической интеграции, продовольственной безопасности, цифровизации и других вопросов.

Справочно: Узбекистан стал членом ЕБРР 30 апреля 1992 года. Республике принадлежит 4200 акций Банка на общую сумму 44,1 млн. евро. Представительство Банка открыто в г.Ташкенте в мае 1993 года. Офис в г.Андижане – в октябре 2019 года, в г.Ургенче – в июне 2021 года. Планируется открытие офиса в г.Карши.

Узбекистан является крупнейшим реципиентом инвестиций ЕБРР среди стран СНГ. С начала деятельности в Узбекистане Банком было одобрено финансирование 100 проектов и программ в различных отраслях экономики на сумму более 3,4 млрд. евро (в проработке 7 проектов на 893,0 млн. евро).

Проекты ЕБРР сконцентрированы на развитии малого бизнеса, финансового сектора, транспортной инфраструктуры и энергетики. При этом, основной объём средств, выделяемых Банком, приходится на прямые инвестиции.

Проведение мероприятия такого уровня, как ожидается, окажет позитивное влияние на повышение международного имиджа Узбекистана в мировых инвестиционных кругах, а также даст возможность представителям бизнес-сообщества детально познакомиться с экономическим, инвестиционным и промышленным потенциалом, богатой культурой Узбекистана.

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