В Турции выявили фальшивые бюллетени в пользу Кылычдароглу (фото)

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За два дня до выборов в Турции в автомобиле главы Дербентского района г. Конья Салих Чакыллыкояка от оппозиционной партии CHP обнаружены 41 фальшивый бюллетень для завтрашнего голосования. Во всех бюллетенях был отмечен единый кандидат от оппозиции Кылычдароглу.

Автомобиль с номерным знаком 03 SG 707 задержан в Дербентском районе Коньи. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился глава Дербентского района г. Конья Салих Чакыллыкояка от оппозиционной партии CHP.

При обыске транспортного средства изъяли цветные распечатки 41 избирательного бюллетеня.

Глава Дербентского района и типография, напечатавшая готовые бюллетени сотрудники типографии Хусейн Карабаш, Али Кальчи, Кафер Ялчин привлечены к ответственности.