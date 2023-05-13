Папа Римский и Зеленский провели встречу (фото)

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Папа Римский Франциск в субботу, 13 мая, провел в Ватикане встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Отмечается, что понтифик принял главу украинского государства на аудиенции. Как заявили журналистам, аккредитованным при службе печати, их встреча заняла 40 минут.

Во время встречи Папа Римский и лидер Украины подарили друг другу подарки. Понтифик преподнес Зеленскому скульптуру с веточкой мира, а украинский президент вручил Франциску изображение Богоматери, выполненное на пластине бронежилета, передает агентство ANSA.