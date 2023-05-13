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МВФ дал рекомендации центробанкам Кавказа и Центральной Азии

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Банковский сектор региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА) благополучно перенес пандемию — рентабельность восстановилась, а буферные запасы ликвидности и капитала находятся на высоком уровне. Говорится в майском отчете Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития региональной экономики».

«Но центральным банкам следует учитывать риски для финансовой стабильности в условиях повышенной глобальной финансовой напряженности и тщательно отслеживать факторы уязвимости в финансовой системе, которые могут возникать вследствие продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики. Органам банковского надзора следует обеспечивать, чтобы системы руководства банков и управления риском соответствовали их профилям риска, в том числе чтобы применялось надлежащее стресс-тестирование нормативного капитала и рисков с параллельным укреплением режимов санации и основ кризисного управления», — считают авторы отчета.

МВФ отмечает, что после пандемии и отмены мер поддержки у банков региона медианный уровень прибыли на активы составил 3,9%, повысившись с 1,1% в 2020 году. Уровни капитализации оставались высокими, и коэффициенты капитала первого уровня составляли 16,7%, что на 8,1 процентных пункта выше нормативного минимального порога. Коэффициенты необслуживаемых кредитов в 2022 году в среднем составляли 4,4%.

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