МИД Турции: ЕС, США и НАТО не покроют убытков страны в случае потери российских туристов

46 Просмотров

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейский союз, США и НАТО не будут покрывать убытки Турции в случае потери российских туристов из-за поведения оппозиции и ее обещаний ввести санкции в отношении России, об этом он заявил в эфире вещающего из Антальи телеканала VTV.

«В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О Евросоюзе забудьте, о США забудьте, а о НАТО тем более забудьте», — сказал он.