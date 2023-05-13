Bloomberg: Страны G7 выделят Украине 44 млрд долларов

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Министры финансов и главы центральных банков стран Большой семерки обещали возобновить поддержку Украине, выделив $44 млрд на помощь до начала 2024 года, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, это позволит Международному валютному фонду одобрить $15,6 млрд на поддержку в течение четырех лет.

Наряду с усилением поддержки Украины, министры стран Большой семерки создали новую инициативу — Партнерство по повышению устойчивости и инклюзивности цепочек поставок (RISE) — для создания более надежных цепочек поставок, менее зависимых от Китая, без полного разделения.

Группа также подтвердила свою приверженность борьбе с изменением климата, поставив цель достичь цели по сокращению выбросов к 2030 году и чистого нуля выбросов парниковых газов к 2050 году. Главы финансовых ведомств также обязались устранить пробелы в регулировании банковского сектора.