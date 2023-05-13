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Илона Маска раскритиковали из-за нового главы Twitter

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Пользователи сети подвергли критике решение бизнесмена Илона Маска назначить Линду Яккарино новым генеральным директором Twitter. Как сообщает Business Insider, многие в первую очередь скептически относятся к Яккарино из-за ее участия во Всемирном экономическом форуме.

«В сети отмечают, что не согласны с участием Яккарино в ВЭФ, а также с ее прошлой работой в качестве директора по рекламе в NBCUniversal. Некоторые подвергли критики ее предыдущие заявления, восхваляющие усилия NBC по гендерному и расовому разнообразию, а также о ее позиции в пользу масок и вакцин во время пандемии», — говорится в статье.

Согласно профилю Яккарино в LinkedIn, она участвует в ВЭФ с 2019 года и является председателем рабочей группы ВЭФ по будущему рабочих специальностей, а также членом комитета по СМИ, развлечениям и культуре.

Пользователи посчитали, что Яккарино из-за ее высказываний и работы внутри ВЭФ будет усилять модерацию контента в Twitter в своей новой роли гендиректора соцсети.

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