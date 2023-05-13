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Зеленский прилетел в Рим

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу утром прибыл в римский аэропорт Чампино.

Как сообщает газета Corriere della Sera, в аэропорту его встречает вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

До последнего момента не распространялось официальных заявлений о его визите в Италию. Как ожидается, Зеленский вскоре после прибытия в страну отправится в президентский Квиринальский дворец на встречу с главой государства Серджо Маттареллой. Источники в Квиринальском дворце отмечали, что визит Зеленского не считается государственным.

Затем планируется встреча украинского лидера с премьер-министром Джорджей Мелони, второй менее чем за три месяца после ее визита в Киев.

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