«Азеригаз» не может наладить газоснабжение детских садов и школ

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Производственное объединение «Азеригаз» при Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) не может обеспечивать непосредственное газоснабжение детских садов и средних школ.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью производственного объединения Эльданиз Велиев.

По его словам, газификация детских садов и школ более чувствительна с точки зрения безопасности по сравнению с другими предприятиями, частными домами и квартирами.

«Азеригаз» обеспечивает газом котельные детских садов и школ. В связи с этим в министерство науки и образования подается обращение, а министерство представляет в объединение соответствующие документы. Если документы в порядке, ПО «Азеригаз» в короткие сроки выполняет работы по газификации», — отметил Э.Велиев.