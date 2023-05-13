Генсек ОТГ: Объявление Шуши культурной столицей — важное событие для всего тюркского мира

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«Объявление Шуши”культурной столицей тюркского мира»- очень важное событие не только для Шуши, древнего тюркского города, который годами был под оккупацией, но и для всего тюркского мира».

Об этом заявил генеральный секретарь организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев во время выступления на церемонии открытия мероприятия, посвященного объявлению Шуши культурной столицей тюркского мира на 2023 год, сообщает АПА.

На мероприятии с приветственной речью выступили Генеральный секретарь ОТГ, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюльоглу.