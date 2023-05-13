«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Генсек ОТГ: Объявление Шуши культурной столицей — важное событие для всего тюркского мира

645f471bed9f3645f471bed9f41683965723645f471bed9ef645f471bed9f1

«Объявление Шуши”культурной столицей тюркского мира»- очень важное событие не только для Шуши, древнего тюркского города, который годами был под оккупацией, но и для всего тюркского мира».

Об этом заявил генеральный секретарь организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев во время выступления на церемонии открытия мероприятия, посвященного объявлению Шуши культурной столицей тюркского мира на 2023 год, сообщает АПА.

На мероприятии с приветственной речью выступили Генеральный секретарь ОТГ, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, специальный представитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюльоглу.

Теги:
Из этой рубрики
97cb3940 7979 391c 88e5 8ac0f6e325f9 850
Общество

«Азеригаз» не может наладить газоснабжение детских садов и школ

2023/05/13, 12:37
645f471bed9f3645f471bed9f41683965723645f471bed9ef645f471bed9f1
Общество

Генсек ОТГ: Объявление Шуши культурной столицей — важное событие для всего тюркского мира

2023/05/13, 12:24
645f3ed0b6439645f3ed0b643a1683963600645f3ed0b6437645f3ed0b6438 1
Общество

Шведские путешественники посетили Худаферинский мост

2023/05/13, 11:53
75338453 9b60 37b2 b4c7 284c54be255b 850
Общество

Задержан человек, выращивающий наркотики на берегу Куры

2023/05/13, 11:38
ustanovka kamer videonablyudeniya doma
Общество

В Азербайджане гражданами установлено более 200 тыс. камер наблюдения

2023/05/13, 11:14
b2b9099f46d19ff93cb2d06d9702e5ac
Общество

В Баку открыли Стену Памяти погибших защитников Украины (фото)

2023/05/13, 11:00
1645909588 41 vsegda pomnim com p dozhd so snegom foto 56
Общество

В Азербайджане ожидаются ливни и снегопад

2023/05/13, 10:45
7be343ac c000 3384 b24b 1c315c1e3615 850
Общество

В Баку произошел пожар в жилом доме

2023/05/13, 10:28
530523w 1514190526
Общество

В Баку ранили ножом молодую женщину

2023/05/13, 09:50