В Азербайджане гражданами установлено более 200 тыс. камер наблюдения

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«Граждане установили более 200 тысяч индивидуальных средств видеонаблюдения. Эти камеры не включены в систему “Безопасный город”. Но изображения с камер на объектах и входах в жилые дома используются для предотвращения и раскрытия преступлений».

Об этом сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на некоторых страницах в социальных сетях распространяются утверждения об установке камер наблюдения сотрудниками полиции в жилых домах за счет личных средств граждан: «Камеры наблюдения установлены государством в общественных местах — на улицах и проспектах, в парках, переулках, переходах, где плотность населения и интенсивность движения высоки. Эта работа продолжается и сегодня. Однако на объектах и в жилых домах, принадлежащих гражданам, МВД не устанавливает камеры видеонаблюдения. Эти работы по законодательству осуществляются только собственниками жилья за счет собственных средств».