Страны G7 намерены пресекать попытки России обойти санкции

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Страны G7 намерены пресекать любые попытки со стороны России обойти санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, а также планируют поддерживать Киев, пока это будет необходимо.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в субботу по итогам состоявшейся в Ниигате (Япония) встречи министров финансов и глав центробанков стран G7, сообщает ТАСС.

Также в заявлении содержится призыв к другим странам присоединиться к санкционным мерам против РФ и в очередной раз отмечается, что страны G7 намерены сохранять российские активы замороженными вплоть до урегулирования украинского конфликта.