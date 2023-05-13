Эрдоган осудил Кылычдароглу за нападки на Путина

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на молодежном саммите в Стамбуле, осудил лидера оппозиции и своего основного соперника на предстоящих выборах Кемаля Кылычдароглу, ранее заявившего о вмешательстве России в избирательный процесс.

«Господин Кемаль нападает на господина Путина, он нападает на Россию. <…> Вы нападаете на Путина, я этого не одобрю», — сказал он (цитата по CNN Turk).

По словам турецкого президента, сейчас отношения Анкары с Москвой ничем не отличаются от отношений с Вашингтоном. Обращаясь к своему оппоненту, Эрдоган заявил, что тот «не понимает, что такое государственное управление».