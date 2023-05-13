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Зеленский наложил ограничения на собственность российских компаний в Украине

zelen17

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, наложил ограничения на собственность российских компаний в Украине. Об этом он сообщил в «Телеграмме».

«Еще один санкционный пакет на сегодняшний день. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов», — отметил он.

По словам президента, под контролем этих компаний иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.

Как сообщил Зеленский, санкции также введены в отношении компаний, связанных с Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины.

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