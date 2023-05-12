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«Азимут» и Georgian Airways готовятся запустить прямые рейсы между Россией и Грузией

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Российская авиакомпания «Азимут» и Georgian Airways готовятся запустить прямые рейсы между Россией и Грузией уже в середине мая, сообщает РБК. Однако для начала полетов еще требуется завершить «последние формальности».

Так, по данным издания, «Азимут» и Georgian Airways уже уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России. По данным источника РБК, «Азимут» планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю из московского аэропорта Внуково.

Возобновить полеты, пишет РБК, «Азимут» готовится 16 мая, а Georgian Airways — 18 мая. «Может, не 18-го [мая], а чуть попозже. <…> Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты», — заявил РБК президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаиашвили.

Полеты будут выполняться на самолетах Superjet (именно их эксплуатирует «Азимут»), так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах, подчеркнул один из источников РБК. Такие же самолеты есть в парке у еще одного российского перевозчика — Red Wings. Он уже запросил допуск для рейсов в Грузию.

Президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаиашвили заявил РБК, что еще остается завершить «последние формальности» для возобновления прямых рейсов в Россию. Он уверен, что это произойдет в течение ближайших нескольких дней.

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