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Постпредство Азербайджана при ОБСЕ заявило о провокациях Армении

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Постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ выступило на заседании Постоянного совета ОБСЕ с заявлением о провокациях и агрессии Армении, направленных на срыв переговорного процесса по мирному договору.

В заявлении отмечается, что 10-11 мая текущего года Арменией была совершена очередная военная провокация, в результате которой погиб 1 военнослужащий азербайджанской армии, а 1 военнослужащий нашей армии был тяжело ранен.

Эта провокация, совершенная Арменией сразу после встречи в Вашингтоне, показала, что Армения не заинтересована в продвижении мирной повестки дня.

Было отмечено, что недавние события в Армении, в частности так называемый «судебный процесс» против азербайджанских военных, установка памятника, посвященного террористической операции «Немезида», демонстрируют рост реваншистских тенденций, угрожающих миру и безопасности в регионе.

В заявлении также говорится, что Азербайджан, инициировавший программу нормализации и в настоящее время проводит масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, не заинтересован в напряженности, а также принимает все необходимые меры для предотвращения провокаций.

Было подчеркнуто, что подобные провокации Армении должны быть осуждены международным сообществом, в том числе подчеркнута важность усиления международных усилий с целью призвать эту страну придерживаться мирной повестки дня.

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