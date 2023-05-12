Подоляк исключил миссию Ватикана по окончанию войны в Украине

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Нет никакой секретной миссии Ватикана по поводу окончания войны. При этом инициатива Святого престола, которая касается переговорного процесса Украины и РФ, не согласовывалась с Киевом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Нет никакой секретной миссии, безусловно. Есть определенное участие Ватикана в гуманитарных составляющих по обмену и так далее. Но это уже в Штаб (обращаться) по обмену пленными. Но между тем, не может быть никакой секретной миссии», — заявил он.

При этом Подоляк подчеркнул, что что в вопросе переговорного процесса посредником может быть кто угодно. В частности, как и Китай, так и Ватикан.

Он добавил, что принцип президента Владимира Зеленского в вопросе мирных переговоров — максимальная прозрачность.

«Постепенно позиции радикализировались, потому что мы понимали, что нет смысла с Россией о чем-то говорить и садиться за стол переговоров с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным или его представителями. Это абсолютно точно лишено любой рациональности», — сказал он.