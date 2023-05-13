Если Эрдоган проиграет, внутриполитическая ситуация в Турции может накалиться

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До президентских выборов в Турции остались сутки. Сегодня в Турции объявят «День тишины» и четырех кандидатов: Мухаррем Индже снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Сразу же возник вопрос: «А за кого будет голосовать электорат Индже?». Другой, более интересный вопрос: «А что станет с голосами турецкой диаспоры — сторонников Индже?».

В такой ситуации выборы усложняются, и первый тур можно будет расценивать как второй. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Кемаль Кылычдароглу в такой обстановке ожидают победы в первом туре, однако все равно большинство наблюдателей считает второй тур неизбежным. На сегодня результаты опросов показывают, что Кылычдароглу опережает Эрдогана на пару процентов, однако этого недостаточно, чтобы опередить своего главного оппонента в первом туре. Разницы между главными соперниками почти никакой.

Многие наблюдатели считают, что эти выборы станут рекордными по числу явок. Рекордная явка на выборах в Турции была зафиксирована в 1987 году, тогда отдать свои голоса на избирательные участки пришло 93,3% избирателей. Сейчас ожидается еще больше. Но Эрдогану не удалось сделать главного: он не смог раздробить оппозицию и перетянуть на свою сторону даже бывших своих соратников, таких как Али Бабаджан или Ахмет Давутоглу.

Тем не менее, даже несмотря на это, рейтинг Эрдогана достаточно высок. Эрдоган безусловно вошел в историю современной Турции. С ним многое связано, он поменял Турцию. Сегодня все силы сконцентрированы против этой фигуры и делают все для того, чтобы его победить. И эти выборы можно охарактеризовать так: Эрдоган против всего политического сообщества Турции.

Отдельно следует отметить и действия самого Кылычдароглу. При всем его возрасте и опыте ведет он свою кампанию неграмотно. Достаточно вспомнить карту «Один пояс, один путь» через Иран, в связи с чем президент Азербайджана Ильхам Алиев дипломатично ответил на это в Шуше в день 100-летия Гейдара Алиева.

«Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии и продолжит развивать проект «‎Средний коридор»‎. Желаниям тех, кто хочет оставить республику вне этого стратегического проекта, не суждено сбыться», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Или же возьмем последний твит Кылычдароглу с обвинением во вмешательстве России в выборы в Турции, распространение определенных видео в соцсетях, на который Дмитрий Песков отреагировал практически так: «Он лжец». Сам Эрдоган заявил, что кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу следовало бы постыдиться за свои слова о «вмешательстве РФ» в выборы в Турции. Но Кылычдароглу упорно молчит о своей поддержке западными СМИ, и не берет ответственность за клевету в адрес Эрдогана. Кылычдароглу — желательный кандидат для врагов Турции, но его избрание не в интересах Турции.

Однако, если посмотреть на ситуацию со стороны, то очевидно, что такой накал страстей в Турции ничего хорошего не предвещает. На избирательных участках, где проживает турецкая диаспора, уже были стычки. В самой Турции между сторонниками Эрдогана происходят мелкие стычки. То есть ситуация взрывоопасная.

Если Эрдоган проиграет выборы, внутриполитическая ситуация в Турции может накалиться и перерасти в гражданское противостояние двух лагерей. Не важно, кто победит, а кто проиграет, опасно, что стороны ненавидят друг друга до такой степени, что возрастает риск дестабилизации внутриполитической ситуации.

В условиях, когда Франция решила укреплять свое военное присутствие в регионе Южного Кавказа и поставлять летальное оружие Армении, ослабление Турции во внутриполитических дебрях меняет ситуацию, причем кардинально. Если же учесть российско-украинский конфликт и его риски, то эти выборы для Турции носят судьбоносный характер.

Эрдоган должен победить. Потому что приди Кылычдароглу к власти, начнется политика задабривания Запада, которая приведет к потере внешнеполитического баланса между Западом и блоком Россия-Иран-Китай.

Ниджат Гаджиев