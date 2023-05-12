ВБ предоставил Киеву $132 млн

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Киев получил кредит в размере $132 млн от Всемирного банка для поддержания сельского хозяйства, сообщила пресс-служба Минфина страны.

«В четверг, 11 мая 2023 года, Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере $132 млн. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство», — привела пресс-служба слова главы ведомства Сергея Марченко.

По словам министра, в частности эти деньги пустят на улучшение ситуации в пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности Украины.