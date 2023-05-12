В ЕС требуют официально запретить поставки российской нефти в Германию и Польшу

Евросоюз предложил в рамках нового пакета санкций официально приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее Германия и Польша уже прекратили получать нефть по нефтепроводу, выполнив обязательства по сокращению зависимости от российских энергоресурсов. Поэтому решение «в значительной степени будет символическим», отмечает Bloomberg
.Исключения, позволяющие Чехии, Словакии и Венгрии получать российскую нефть по южной ветке, останутся в силе.
Германия заявляла о планах полностью прекратить покупку российской нефти к началу 2023 года. Польша сообщила в конце февраля, что Россия сама прекратила поставки, позже объяснив это решение отсутствием оплаты за нефть.