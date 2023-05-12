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На ВДНХ откроется выставка, посвященная Гейдару Алиеву

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В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ 16 мая состоится открытие выставки «Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство», посвященной 100-летию выдающегося государственного и политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и организованной совместно с Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в России.

На выставке будут представлены уникальные произведения азербайджанских мастеров изобразительного искусства ХХ – начала XXI века, уточняет «Азертадж». Также начнет свою работу фотовыставка, посвященная деятельности и жизненному пути великого лидера.

Ожидается участие в открытии выставки представителей дипломатического корпуса, общественных и политических деятелей, представителей культуры и науки, а также бизнеса и деловых кругов России и Азербайджана.

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