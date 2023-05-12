Станция метро «Гянджлик» из-за футбольного матча «Сабах»-«Бешикташ» будет работать в усиленном режиме

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В связи с благотворительным матчем между азербайджанским футбольным клубом «Сабах» и турецким «Бешикташем», который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова 13 мая, в режим работы станции метро «Гянджлик» ЗАО «Бакинский метрополитен» будут внесены изменения.

Данная информация приводится в заявлении столичного метрополитена.

В соответствии с оперативным планом метрополитена во время массовых мероприятий, проводимых на этом стадионе, в преддверии матча на станции будет введен усиленный режим работы. Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, которые отправятся на игру, будет выделена дополнительная рабочая сила в соответствии с графиком дежурства, а также дополнительные составы.