Сунак разочарован тем, что Зеленский не выступит на Евровидении-2023

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован решением Европейского вещательного союза после сообщений, что было заблокировано выступление президента Украины Владимира Зеленского на песенном конкурсе «Евровидение-2023». Как сообщает издание The Guardian, об этом говорится в заявлении официального представителя премьер-министра Риши Сунака.

«Премьер-министр считает, что было бы уместно для президента Зеленского выступить на мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза», — сообщил официальный представитель Даунинг-стрит.

В частности, у Сунака убеждены, что ценности и свободы, за которые воюют президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, а фундаментальными. Также сказано, что именно это признали на Евровидении в прошлом году, когда приостановили участие России в песенном конкурсе.

При этом, на Даунинг-стрит нет планов вмешиваться в ситуацию и просить вещателя изменить его позицию.