Китай впервые с начала войны отправляет переговорщика в Украину

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Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй впервые с начала вторжения России приедет в Украину, чтобы «содействовать мирным переговорам».

В ходе дипломатического турне, которое стартует 15 мая, китайский дипломат также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию, где обсудит варианты политическое урегулирования украинского кризиса.

«Визит китайского представителя в заинтересованные страны является еще одним проявлением приверженности Китая продвижению переговоров, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь (цитата по CNN).

Поездка Ли Хуэя в Украину состоится после того, как в конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел первый с начала войны телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время этого разговора китайский лидер пообещал, что направит спецпредставителя Пекина в Киев для консультаций. Позднее МИД КНР назвал в качестве уполномоченного посланника Ли Хуэя.