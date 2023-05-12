Медведев отреагировал на слова Зеленского о Кремле: «Тварь в зеленом» (видео)

417 Просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский предрёк руководству России трагический финал.

«Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат», – заявил Зеленский в интервью BBC.

На слова Зеленского о том, что «все в Кремле кончат плохо», отреагировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Тварь в зеленом пожелала смерти всем в Кремле. Причём не от своих рук. Кто как умрёт, нам неведомо, ведь пути Господни неисповедимы. Но у наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда», — сказал он.