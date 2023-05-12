Воспитатели государственных детских садов будут проходить сертификацию

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Воспитатели государственных дошкольных учреждений будут проходить сертификацию.

Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «Об образовании», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, прошедшим сертификацию лицам будет предоставлено право в течение 5 лет заниматься педагогической деятельностью в государственных дошкольных учреждениях.

Однако участие в сертификации лиц в возрасте 60 лет и старше в государственных дошкольных учреждениях будет добровольным. Принятые на работу лица первые три года сертификацию проходить не будут.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.