Воспитатели государственных детских садов будут проходить сертификацию

Воспитатели государственных дошкольных учреждений будут проходить сертификацию.
Это нашло отражение в предложенной поправке к закону «Об образовании», которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Согласно поправке, прошедшим сертификацию лицам будет предоставлено право в течение 5 лет заниматься педагогической деятельностью в государственных дошкольных учреждениях.
Однако участие в сертификации лиц в возрасте 60 лет и старше в государственных дошкольных учреждениях будет добровольным. Принятые на работу лица первые три года сертификацию проходить не будут.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.