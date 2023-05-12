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Песков о заявлении Кылычдароглу: «Такие данные распространяют лжецы»

Kemal 1

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности вмешательства России в президентские и парламентские выборы в Турции, подчеркнув, что такие данные распространяют лжецы.

Ранее единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу разместил пост в Twitter на русском языке, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы.

«Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — сказал Песков журналистам в пятницу.

Россия дорожит своими отношениями с Турцией, Анкара занимает ответственную позицию по целому ряду региональных и мировых проблем, отметил Песков.

«Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой, потому что она до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем, с которыми мы сталкиваемся, и эта позиция весьма импонирует нам», — сказал он.

Комментируя слухи о возможности вмешательства РФ в предстоящие выборы в Турции, представитель Кремля подчеркнул: «Страна, которая высоко ценит двусторонние отношения, тем более не будет ничего делать в отношении своего партнера».

РФ не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других стран, подчеркнул Песков.

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