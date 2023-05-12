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Предложено усилить деятельность общественных советов при ИВ

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Необходимо создать механизм мониторинга общественного участия в деятельности исполнительных органов.

С таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи на пленарном заседании парламента, комментируя поправки в закон «Об общественном участии», сообщает Report.

По ее словам, в Милли Меджлисе регулярно проводятся общественные слушания по различным темам: «Однако мы не видим, чтобы такие слушания были по исполнительным учреждениям. Хотя формы участия общественности подробно описаны в действующем законе, в силу своей структуры и логики поправки не наделяют исполнительные органы прямыми обязанностями по этим вопросам. Это понятно, потому что должен соблюдаться баланс, то есть исполнительные органы должны выполнять свои основные функции. Поэтому необходимо разработать механизм. Например, можно создать механизм мониторинга и наблюдать, как исполнительные органы выполняют эту работу. При исполнительных органах создаются общественные советы, но они, как правило, неэффективны».

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