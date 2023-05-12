Прокуратура Франции требует суда над Саркози по делу о «ливийских деньгах»

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Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала судебного разбирательства в отношении экс-президента страны Николя Саркози и еще двенадцати человек по делу о ливийском финансировании президентской кампании 2007 года. Об этом сообщает BFM.

Прокуратура требует, чтобы Саркози предстал перед судом за «пассивную коррупцию», преступный сговор, незаконное финансирование избирательной кампании и сокрытие хищения ливийских государственных средств.

Обвиняемыми по делу также проходят экс-глава МВД Клод Геан, экс-министр по вопросам бюджета Франции Эрик Верт и один из ближайших помощников Саркози Брис Ортефе.

В прошлом году генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози по делу о «прослушке» телефонных разговоров. Экс-президента подозревают в коррупции и злоупотреблении властью.

Также в Париже проходил судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании экс-главы Франции Николя Саркози в 2012 году.

В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Сам политик заявлял, что обвинен без каких-либо вещественных доказательств.

В 2011 году в Ливии заявили, что Саркози получал денежные средства от Каддафи. Сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози, который на тот момент занимал пост президента, признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.