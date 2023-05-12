«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Прокуратура Франции требует суда над Саркози по делу о «ливийских деньгах»

RTS1OEAP pic4 zoom 1500x1500 72548

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала судебного разбирательства в отношении экс-президента страны Николя Саркози и еще двенадцати человек по делу о ливийском финансировании президентской кампании 2007 года. Об этом сообщает BFM.

Прокуратура требует, чтобы Саркози предстал перед судом за «пассивную коррупцию», преступный сговор, незаконное финансирование избирательной кампании и сокрытие хищения ливийских государственных средств.

Обвиняемыми по делу также проходят экс-глава МВД Клод Геан, экс-министр по вопросам бюджета Франции Эрик Верт и один из ближайших помощников Саркози Брис Ортефе.

В прошлом году генеральная прокуратура Франции запросила трехлетний условный срок для бывшего президента страны Николя Саркози по делу о «прослушке» телефонных разговоров. Экс-президента подозревают в коррупции и злоупотреблении властью.

Также в Париже проходил судебный процесс по делу о незаконном финансировании президентской кампании экс-главы Франции Николя Саркози в 2012 году.

В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Сам политик заявлял, что обвинен без каких-либо вещественных доказательств.

В 2011 году в Ливии заявили, что Саркози получал денежные средства от Каддафи. Сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози, который на тот момент занимал пост президента, признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

Теги:
Из этой рубрики
RTS1OEAP pic4 zoom 1500x1500 72548
Мир

Прокуратура Франции требует суда над Саркози по делу о «ливийских деньгах»

2023/05/12, 12:27
Screenshot 156 kopiya
Мир

Украинские активисты облили Шендеровича кетчупом (видео)

2023/05/12, 12:05
Soylu
Мир

Сойлу: В последние дни Байден активизировал своих людей в Турции

2023/05/12, 11:15
photo 2023 03 05 15 29 27
Мир

Пригожин поиздевался над Шойгу

2023/05/12, 10:45
216126
Мир

Отголоски иранского землетрясения ощущались в Нахчыване и Турции

2023/05/12, 10:44
borrel2
Мир

Боррель заявил о готовности ЕС серьезно взаимодействовать с Китаем по войне в Украине

2023/05/12, 10:40
zelen29 1
Мир

Зеленскому не разрешили выступить с обращением в финале «Евровидения — 2023»

2023/05/12, 09:21
avinan
Мир

В Ереване не намерены сносить памятник террористам

2023/05/12, 00:45
obama 1
Мир

В Вашингтоне продается жилье Обамы

2023/05/12, 00:04