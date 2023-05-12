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Спецпредставитель КНР посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию

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Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая начнет свое турне в Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Начиная с 15 мая, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит пять стран, включая Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса», — сказал дипломат.

Ван Вэньбинь отметил, что визит Ли Хуэя в соответствующие страны является еще одним проявлением приверженности Китая содействию миру и переговорам. По словам дипломата, это в полной мере демонстрирует, что Китай «твердо стоит на стороне мира».

Дипломат подчеркнул, что на фоне затягивания и обострения украинского кризиса Китай готов продолжать играть конструктивную роль в достижении международного консенсуса в отношении прекращения огня, начала мирных переговоров и недопущения дальнейшей эскалации ситуации.

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