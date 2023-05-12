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Украинские активисты облили Шендеровича кетчупом (видео)

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Украинские активисты устроили пикет против выступления писателя Виктора Шендеровича в Вильнюсе. В антракте концерта они облили выступающего кетчупом.

В ролике, появившемся в сети, видно, как Шендерович общается на улице с людьми, многие из которых накинули на плечи украинские флаги. Один из мужчин подходит к писателю и выливает ему в лицо кетчуп из бутылки. На видео слышно, как человек из толпы кричит: «Пригожину деньги заплатили! Разговор окончен».

В ответ Шендерович называет окружающих его людей «ограниченными», после чего женский голос произносит: «А ваши мальчики очень неограниченные».

Ранее Шендеровича внесли в список «Миротворец» после нескольких его высказываний о России и Украине. На сайте говорится, что ему вменили «циничное публичное оправдание массовых убийств россиянами граждан Украины, пропаганду российского фашизма и нацизма, осознанное распространение штампов роспропаганы про эфимерных украинцев-нацистов».

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