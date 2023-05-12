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Боррель заявил о готовности ЕС серьезно взаимодействовать с Китаем по войне в Украине

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза «серьезно взаимодействовать» с Китаем по «поиску решения» в украинском конфликте, пишет газета The Financial Times.

Издание пишет, что Боррель направил письмо главам МИД стран-членов ЕС, в котором «подчеркнул готовность блока серьезно взаимодействовать с Пекином» по украинскому вопросу и что ЕС «приветствует все по-настоящему позитивные шаги, исходящие от Китая, направленные на поиск решения».

Глава Евродипломатии также призвал ЕС к тому, чтобы они не стремились «блокировать растущую мощь развивающихся стран», имея в виду нежелание государств-членов союза принимать более жесткий подход США к Китаю.

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