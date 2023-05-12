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Полковник ВСУ Свитан: Россиян в Бахмуте окружают с юго-запада

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне заявил, что существует большой риск окружения его наемников в Бахмуте. Все потому, что фланги, удерживаемые российскими военными, трещат.

Соответствующую информацию «24 каналу» прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Военный эксперт подтвердил, что пока россиянам в Бахмуте не грозит всеобщее окружение. Большую опасность несет – окружение юго-западной части русских войск.

«Мы сейчас двигаемся на Бахмут с юго-запада как раз для того, чтобы отрезать их. Когда эту «клешню» заберем, то можно сказать, что Бахмут уже будет разблокирован», – объяснил Роман Свитан.

«То есть откроется движение по трассе Константиновка – Бахмут. Сейчас стоит именно эта задача, которая очень грамотная и правильная», – добавил эксперт.

Он напомнил, что недавно там была разбита 72-я бригада российских линейных частей вместе с «вагнеровцами».

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