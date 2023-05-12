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ВСУ продвинулись в районе Бахмута на 2 км

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ВСУ продвинулись в районе Бахмута на 2 км. Чтобы оправдаться, российская пропаганда выдумывает победы и сочиняет фейки об украинском военном командовании, заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, россияне целенаправленно распространяют ложную информацию о нехватке у них оружия, чтобы оправдать свои провалы на фронте.

Замминистра отметила, что в течение недели ситуация для россиян в районе Бахмута характеризовалась четырьмя фундаментальными проблемами:

— провал собственных наступательных планов;
— большие потери в живой силе;
— продвижение ВСУ на Бахмутском направлении вперед на 2 км;
— за неделю ВСУ не потеряли ни одной своей позиции в Бахмуте.

По данным Генштаба, российские военные продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки – с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.

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