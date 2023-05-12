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В Вашингтоне продается жилье Обамы

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Таунхаус в Вашингтоне, округ Колумбия, где бывший президент США Барак Обама жил в годы своего пребывания на посту сенатора, выставлен на продажу за $1,27 млн, сообщает Mansion Global.

Таунхаус представляет собой многоквартирный дом с двумя жилыми помещениями: квартирой на первом этаже, где жил Барак Обама, и двухэтажным домом над ней. В доме две спальни, кухня с кладовой, терраса и выход на задний двор. По словам риелтора Линды Петти, дом не является элитным объектом недвижимости, но расположен в очень удачном месте: он находится в километре от Капитолия и буквально через дорогу от Стэнтон-парка. Кроме того, новые владельцы смогут похвастаться друзьям, что живут в доме, в котором когда-жил президент США.

По данным издания, Барак Обама жил в квартире на первом этаже еще в 2005 году. В 2008 году он назвал это место «винтажным студенческим общежитием, где всегда была пицца и пустые бутылки». Обама переехал оттуда во время своей первой президентской кампании в целях безопасности.

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