Азербайджанские эксперты проверят качество российской «молочки»

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Представители Института продовольственной безопасности при Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана 14-20 мая проведут инспектирование российских предприятий по производству молочной продукции.

«Специалисты института проверят две организации, расположенные в Ленинградской и Тюменской областях РФ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Инспекции проходят в связи со вступлением в силу в Азербайджане закон «О пищевой безопасности», в соответствии с которым зарубежные предприятия по производству продуктов животного происхождения и кормов, заинтересованные в поставках продукции в Азербайджан, должны пройти оценку со стороны компетентного органа страны.

В этом году инспекторы Азербайджана уже посетили 6 российских компаний по производству продукции животного происхождения, подчеркнули в ведомстве.