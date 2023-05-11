Зурабишвили: Мы должны заботиться о своих, а не плясать под дудку Кремля

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала позицию правительства, которое положительно оценило решение российского лидера Владимира Путина возобновить полеты в Грузию и отменить визовый режим для граждан Грузии

Саломе Зурабишвили в соцсети Facebook заявила, что и прежде не было проблем с транспортным сообщением между Россией и Грузией, а представители правящей партии Грузии напрасно апеллируют к гуманитарным псевдопатриотическим чувствам.

«Если нас так интересует судьба наших соотечественников грузинского происхождения, то интересно, почему я не смогла за четыре года переговоров с юстицией добиться какого-либо результата, т.е. упрощения предоставления гражданства, чтобы не усложнять восстановление или предоставление грузинского гражданства искусственными, непонятными тестами. Уверена, что этот вопрос очень болезненен и актуален для наших соотечественников, проживающих в России (и не только в России), особенно сегодня, когда у многих возникает желание вернуться навсегда.

Что касается якобы сложностей с приездом в Грузию, то напомню, что из России они без проблем прибывают через Минск, Ереван, Баку и Турцию, а то и через сухопутную границу Ларса. Были ли проблемы с визами! Более 700 000 въехавших российских граждан (в том числе грузинского происхождения) и 600 000 выехавших из нашей страны доказывают хотя бы то, что с перемещением не затруднений. Поэтому они напрасно апеллируют к каким-то гуманистическим, псевдопатриотическим чувствам. Этот вопрос не стоит и не стоял на повестке дня, если бы не манипуляции Кремля!

Мы должны заботиться о своих гражданах или бывших гражданах за границей, это должно быть одним из приоритетов такого государства, как наше, и комплексной стратегией в отношении диаспоры, а не плясать под дудку Кремля в выбранное им время!», — заявила Саломе Зурабишвили.