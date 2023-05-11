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Индия отказалась соблюдать западные санкции и вдесятеро нарастила импорт российской нефти

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В 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз. Как сообщает ВВС, третья по величине экономика Азии сэкономила около 5 миллиардов долларов за счет увеличения закупок сырой нефти у России.

Так как западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину, Россия активно продает нефть со скидкой таким странам, как Китай и Индия, которые являются третьим по величине импортером нефти в мире.

В 2021 году на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. По данным Bank of Baroda, сейчас эта цифра составляет почти 20%.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать западные санкции в отношении российского импорта. Нью-Дели также не осудил открыто вторжение России в Украину.

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