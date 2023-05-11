Глава ВОЗ объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по заболеванию mpox («эмпокс», новое наименование оспы обезьян).

Напомним, в июле прошлого года ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

По обнародованным в среду, 10 мая, данным, число заразившихся болезнью mpox в мире превысило с начала 2022 года 87 тысяч, умерли 140 человек.

«В целом, в ВОЗ из 111 стран поступили сообщения о более 87 тыс. случаев заболевания и 140 смертях», – сообщил Гебрейесус.