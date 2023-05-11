Наказаны армяне, которые напали на азербайджанцев в Лос-Анджелесе

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Стали известны подробности судебного разбирательства над армянами, напавшими на азербайджанцев в Лос-Анджелесе.

21 июля 2020 г. армяне, окружив здание Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, провели акцию, выкрикивая провокационные лозунги против Азербайджана. После этого, армяне в свойственной им манере перешли к насилию и агрессии в отношении наших соотечественников, уточняет «Репорт».

Сразу после инцидента, МИД АР (посредством генконсульства АР в Лос-Анджелесе) связался с азербайджанцами, подвергшимся нападению, с целью начала формального процесса по привлечению к ответственности представителей местной армянской общины, совершивших нападение.

С первых дней стало очевидно, что по политическим мотивам, местные органы власти не заинтересованы в возбуждении уголовных дел против членов местной армянской диаспоры. Немаловажную роль в процессе играли представители армянской общины, оказывавшие на органы следствия давление посредством местных политических кругов.

Тем не менее, благодаря усилиям МИД АР были, наконец, возбуждены уголовные дела в отношении двух этнических армян с вынесением конечных судебных решений:

Эрик Хакобян (за нападение на представителя власти во время акции, решение местного суда Лос-Анджелеса, шт. Калифорния от 15 июня 2021 года)

Уголовная ответственность на основании статьи 242 Уголовного Кодекса штата в виде 12 месяцев условного лишения свободы – если в течение этого времени осужденный совершает какое либо, даже мелкое, правонарушение, он вынужден отбывать оставшийся срок по приговору суда в местах заключения;

Запрет на приобретение, хранение и/или ношение оружия;

Возмещение жертве нападения всех расходов.

Хованес Сукасян (за нападение на участника акции; решение местного суда Лос-Анджелеса, шт. Калифорния от 29 марта 2023 года)

Осуждение за совершение преступления против азербайджанца на почве этнической ненависти (hate crime) на основании статьи 422.6 (а) Уголовного Кодекса штата;

Уголовная ответственность в виде 12 месяцев условного лишения свободы – если в течение этого времени осужденный совершит какое либо, даже мелкое, правонарушение, он будет вынужден отбывать оставшийся срок по приговору суда в местах заключения;

90 часов общественных работ;

20 часов тренинга по «управлению гневом» (anger management);

Возмещение жертве нападения всех медицинских и прочих расходов;

Дополнительно, выплата штрафа в размере 1000 долларов США;

Как правило, на время действия решения осужденному также запрещается покидать территорию штата.

Как видно, несмотря на многочисленные попытки местной армянской общины «замять» вопрос (ввиду огромного влияния на политические, законодательные и судебные власти), последовательная и принципиальная позиция азербайджанской стороны привела к привлечению двух основных участников нападения к уголовной ответственности на основании законов США.