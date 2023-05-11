ВС Азербайджана разгромили военную инфраструктуру армян (видео)

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В Сети опубликованы кадры уничтожения военной инфраструктуры Армении азербайджанской армией на Зодском направлении.

Как сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении, ведя интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии, намеренно совершили провокацию, в результате которой военнослужащий азербайджанской армии был тяжело ранен.

Несмотря на то, что армянскую сторону предупреждали о том, чтобы с ее стороны были прекращены провокации и намеренные обострения ситуации, с утра 11 мая вооруженные силы Армении еще больше обострили ситуацию, обстреляв позиции азербайджанской армии из минометов, в результате провокаций погиб азербайджанский военнослужащий.