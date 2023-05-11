Имейте, соседи, свою голову и не доверяйте чужой

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После завершения беспрецедентно продолжительного раунда армяно-азербайджанских переговоров в американском Арлингтоне на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран и последовавшего за ним ряда заявлений как из Баку и Еревана, так и из Вашингтона появилась слабая надежда на то, что лёд, как говорится, тронулся. Не случайно неожиданно прозвучал анонс предстоящей в это воскресение очередной встречи между руководителями Азербайджана и Армении в Брюсселе в привычном для этой столицы трехстороннем формате с участием президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

На нашей памяти эта встреча обещает стать уже пятой по счету в Брюсселе и при посредничестве данного политика. До этого встречи в бельгийской столице именно в этом формате проходили четырежды: сперва Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Брюсселе переговоры при посредничестве Шарля Мишеля 14 декабря 2021 года, затем трижды в 2022 году — 6 апреля, 22 мая и 31 августа.

Были, правда, встречи также в других городах: в Праге 6 октября 2022 года при посредничестве всё того же Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона, сразу после этого — в Сочи 31 октября при посредничестве Президента РФ Владимира Путина, и уже в этом году — в Мюнхене 18 февраля при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. В декабре в Брюсселе должна была состояться еще одна встреча, но попытка Никола Пашиняна втащить в брюссельский формат президента Франции, отметившегося сразу после пражской встречи серией провокационных интервью и действий, означала, фактически, ее срыв.

И вот теперь стороны анонсировали очередную встречу в устоявшемся трехстороннем брюссельском формате 14 мая, которая будет первой после той прошлогодней августовской встречи. К слову, нынешняя воскресная дата примечательна также тем, что в этот день в Турции пройдут чрезвычайно важные президентские выборы, от исхода которых зависит последующая психологическая атмосфера в регионе. Просматривая армянские, да и в целом европейские СМИ, бросается в глаза неприкрытая поддержка со стороны «болельщиков на зрительских трибунах» оппонента нынешнего президента Реджеп Тайипа Эрдогана, с которым те связывают определенные надежды. Не будем предвосхищать крушение этих надежд, а дождемся итогов свободного выбора турецкого народа, коим руководит чувство самосохранения и здравый прагматический расчет.

Но вот, что интересно: как только завершились арлингтонские переговоры и было объявлено о предстоящем саммите в Брюсселе, немедленно насторожила поездка Никола Пашиняна в Москву формально для участия в военном параде. Девятое мая — день, конечно, святой, но что скрывалось за кулисами этой формальности? В четверг утром новостные ленты ведущих СМИ двух стран облетели сообщения об очередной вспышке на условной границе в районе золотоносного рудника Зод. Погиб азербайджанский военнослужащий, сообщается также о раненных с обеих сторон. Очевидно, у кого-то сильно «нудит» от прогресса на переговорном фронте.

Разумеется, возникает вопрос: a кому выгоден срыв брюссельской встречи, когда стороны так близко подошли к устранению разногласий? Разумеется, предстоит еще пройти определенный путь, и, может, не такую уж и большую «Америку открыл» Пашинян, сообщив, что в это воскресение не будет подписан мирный договор. Никто, собственно, и не ожидает этого в столь короткий срок, необходимы еще новые встречи. Но спроста ли решил кое-кто пролить кровь перед встречей?

В четверг днем министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Армению перестать действовать по указке посторонних сил, не называя эти силы по имени. Очевидно, что конфликт, которым в течение 30 лет умело пользовались те самые неназванные силы и который близок к тому, чтобы виднеющееся на горизонте мирное соглашение окончательно его похоронило, продолжает быть востребованным теми, кто стремится сохранить свое присутствие, используя и подогревая региональные противоречия. Ведь очевидно, что достигни Азербайджан и Армения мира и перестань Ереван воспринимать Анкару как угрозу, нужда Армении в 102-й базе, как и в членстве в ОДКБ, отпадет. И это будет означать конец 200-летней истории российского присутствия в Южном Кавказе.

Каких-то пяти лет не хватает до двухвекового юбилея. Дотянет ли Россия до этой круглой даты, или мир придет в регион и освободит его от российского присутствия до 2028 года?

Ответ на этот вопрос лежит в руках не столько Азербайджана, который стремится к скорейшему миру, сколько Армении, которая никак не может определиться, кто ее главный союзник, который поможет ей с «реваншом» — Запад или Россия? Чем дольше она будет сохранять подобные иллюзии и чем дольше она будет возлагать на одну из полюсов надежды, тем дольше затянется достижение мира в регионе.

Поэтому, совет, который в данной ситуации пришелся бы очень даже кстати для Армении, это прислушаться к призыву главы национальной обороны Турции Хулуси Акара. Имейте, соседи, свою голову! Не полагайтесь на чужую.

Зухраб Дадашов