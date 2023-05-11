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Пригожин объявил, что украинское контрнаступление «идет полным ходом»

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что украинское контрнаступление, которого ждут последний месяц, «идет полным ходом». «Подразделения ВСУ заходят во фланги, и к сожалению, в части мест это успешно у них получается», — заявил Пригожин.

Он пообещал, что если украинская армия проломит бахмутское направление, то пойдет на территорию России: «Им нужно сначала разобраться с Артемовским направлением, с ЧВК «Вагнер», закончить эту историю, и после этого на подъеме со всем боевым духом идти в Запорожье, Брянскую и Белгородскую область».

На чем он основывает такие выводы, неясно. Украинские власти много раз подчеркивали, что хотят вернуть свои территории, включая Крым, но не собираются захватывать чужие.

«ЧВК «Вагнер» продолжает выполнять боевые задачи в жутком снарядном голоде, потому что обещания Минобороны не исполнены», — добавил Пригожин.

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