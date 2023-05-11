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Баку согласен на встречу в Брюсселе, по поводу Кишинева окончательного решения пока нет

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В прошлом году в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля состоялись несколько встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В декабре армянская сторона отказалась от участия во встрече в том же формате в Брюсселе, тем самым, препятствуя процессу.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что азербайджанская сторона дала согласие на брюссельскую встречу, которая не состоялась в прошлом году и проведение которой планируется возобновить в мае по инициативе и при участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

«В то же время, была предложена встреча между лидерами Азербайджана и Армении с участием президента Франции и канцлера Германии в рамках очередного заседания Европейского политического сообщества в Кишиневе. Азербайджанская сторона, в свою очередь, заявила о возможности участия азербайджанской стороны в неформальной встрече в Кишиневе при условии, что брюссельский формат не будет заменен, и этот формат изменен не будет. Наряду с этим, учитывая, что о деталях указанной встречи подробной информации предоставлено не было, окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет», — отметил представитель МИД.

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