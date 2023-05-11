«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче

prezident qebul 110523

Президент Ильхам Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче Николаса Терраза.

На встрече было отмечено, что между SOCAR и Total Energies на протяжении многих лет осуществляется успешное сотрудничество. Был обсужден вопрос планируемого в ближайшие месяцы начала добычи на газовом месторождении «Абшерон».

Подчеркнув приверженность и постоянную заинтересованность компании Total Energies в сотрудничестве с Азербайджаном, Николас Терраз заявил, что они намерены расширять деятельность в нашей стране.

В ходе беседы, помимо сотрудничества в традиционной нефтегазовой сфере, состоялся обмен мнениями о возможных проектах в области производства возобновляемой энергии.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 05 11 15 16 19
Политика

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру

2023/05/11, 15:19
1663756190632ae79e2e7f03.45106930 e1683799251533
Политика

Посольство Азербайджана откроется в Словакии

2023/05/11, 14:01
XIN
Политика

Баку согласен на встречу в Брюсселе, по поводу Кишинева окончательного решения пока нет

2023/05/11, 13:39
prezident qebul 110523
Политика

Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче

2023/05/11, 13:02
putin13
Политика

Трамп заявил, что сейчас не время обвинять Путина

2023/05/11, 12:30
mid aze
Политика

МИД: Армения усиливает военные провокации против Азербайджана

2023/05/11, 12:15
59352768 0 0 1600 901 1920x0 80 0 0 b26953ea8c824f9ba34e6948d6ad46b9
Политика

Блинкен и Мишель обсудили мир на Южном Кавказе

2023/05/11, 10:05
gosdep2 2
Политика

«Сейчас не время углублять отношения с Россией». Госдеп предупредил Тбилиси

2023/05/11, 00:47
zaxarova1 1
Политика

Захарова недовольна критикой Еревана ОДКБ

2023/05/10, 18:14