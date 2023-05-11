Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче

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Президент Ильхам Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче Николаса Терраза.

На встрече было отмечено, что между SOCAR и Total Energies на протяжении многих лет осуществляется успешное сотрудничество. Был обсужден вопрос планируемого в ближайшие месяцы начала добычи на газовом месторождении «Абшерон».

Подчеркнув приверженность и постоянную заинтересованность компании Total Energies в сотрудничестве с Азербайджаном, Николас Терраз заявил, что они намерены расширять деятельность в нашей стране.

В ходе беседы, помимо сотрудничества в традиционной нефтегазовой сфере, состоялся обмен мнениями о возможных проектах в области производства возобновляемой энергии.