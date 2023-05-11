Трамп заявил, что сейчас не время обвинять Путина

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что сейчас не время для того, чтобы обвинять российского президента Владимира Путина в военных преступлениях, в настоящий момент необходимо урегулировать конфликт в Украине.

В программе Town Hall на телеканале CNN республиканца спросили, считает ли он российского лидера «военным преступником».

«Я думаю, это то, что не следует обсуждать сейчас. Это следует обсудить позже», — подчеркнул Трамп, указав на то, что сейчас в срочном порядке надо прекратить украинский конфликт.

По его словам, если российского президента признать «военным преступником, то будет гораздо сложнее заключить сделку, чтобы остановить» конфликт. Как утверждает экс-президент, если российского лидера признать «военным преступником», то он «будет бороться гораздо сильнее, чем сейчас при тех или иных обстоятельствах».

«Это то, что можно будет обсудить позже», — полагает республиканец.