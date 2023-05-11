«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Трамп заявил, что сейчас не время обвинять Путина

putin13

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что сейчас не время для того, чтобы обвинять российского президента Владимира Путина в военных преступлениях, в настоящий момент необходимо урегулировать конфликт в Украине.

В программе Town Hall на телеканале CNN республиканца спросили, считает ли он российского лидера «военным преступником».

«Я думаю, это то, что не следует обсуждать сейчас. Это следует обсудить позже», — подчеркнул Трамп, указав на то, что сейчас в срочном порядке надо прекратить украинский конфликт.

По его словам, если российского президента признать «военным преступником, то будет гораздо сложнее заключить сделку, чтобы остановить» конфликт. Как утверждает экс-президент, если российского лидера признать «военным преступником», то он «будет бороться гораздо сильнее, чем сейчас при тех или иных обстоятельствах».

«Это то, что можно будет обсудить позже», — полагает республиканец.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 05 11 15 16 19
Политика

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру

2023/05/11, 15:19
1663756190632ae79e2e7f03.45106930 e1683799251533
Политика

Посольство Азербайджана откроется в Словакии

2023/05/11, 14:01
XIN
Политика

Баку согласен на встречу в Брюсселе, по поводу Кишинева окончательного решения пока нет

2023/05/11, 13:39
prezident qebul 110523
Политика

Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче

2023/05/11, 13:02
putin13
Политика

Трамп заявил, что сейчас не время обвинять Путина

2023/05/11, 12:30
mid aze
Политика

МИД: Армения усиливает военные провокации против Азербайджана

2023/05/11, 12:15
59352768 0 0 1600 901 1920x0 80 0 0 b26953ea8c824f9ba34e6948d6ad46b9
Политика

Блинкен и Мишель обсудили мир на Южном Кавказе

2023/05/11, 10:05
gosdep2 2
Политика

«Сейчас не время углублять отношения с Россией». Госдеп предупредил Тбилиси

2023/05/11, 00:47
zaxarova1 1
Политика

Захарова недовольна критикой Еревана ОДКБ

2023/05/10, 18:14