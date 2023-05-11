МИД: Армения усиливает военные провокации против Азербайджана

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Армения усиливает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах, сообщает МИД Азербайджана.

«Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию, в результате которой военнослужащий азербайджанской армии был тяжело ранен.

Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, с утра 11 мая вооруженные силы Армении еще больше обострили ситуацию, обстреляв позиции азербайджанской армии из минометов, в результате провокаций погиб один военнослужащий азербайджанской армии.

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходили на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, показывает, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Такие действия Армении, подрывающие переговорный процесс, должны быть отвергнуты и серьезно осуждены международным сообществом.

В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные Силы Азербайджана принимают все необходимые меры.

Вся ответственность за преднамеренное обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении», — говорится в сообщении.