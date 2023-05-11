«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

МИД: Армения усиливает военные провокации против Азербайджана

mid aze

Армения усиливает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах, сообщает МИД Азербайджана.

«Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию, в результате которой военнослужащий азербайджанской армии был тяжело ранен.

Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, с утра 11 мая вооруженные силы Армении еще больше обострили ситуацию, обстреляв позиции азербайджанской армии из минометов, в результате провокаций погиб один военнослужащий азербайджанской армии.

Тот факт, что провокации Армении, как всегда, происходили на фоне интенсификации переговоров по мирному соглашению, а также ожидаемых переговоров между лидерами, показывает, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Такие действия Армении, подрывающие переговорный процесс, должны быть отвергнуты и серьезно осуждены международным сообществом.

В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные Силы Азербайджана принимают все необходимые меры.

Вся ответственность за преднамеренное обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении», — говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
photo 2023 05 11 15 16 19
Политика

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже снял свою кандидатуру

2023/05/11, 15:19
1663756190632ae79e2e7f03.45106930 e1683799251533
Политика

Посольство Азербайджана откроется в Словакии

2023/05/11, 14:01
XIN
Политика

Баку согласен на встречу в Брюсселе, по поводу Кишинева окончательного решения пока нет

2023/05/11, 13:39
prezident qebul 110523
Политика

Алиев принял президента компании Total Energies по разведке и добыче

2023/05/11, 13:02
putin13
Политика

Трамп заявил, что сейчас не время обвинять Путина

2023/05/11, 12:30
mid aze
Политика

МИД: Армения усиливает военные провокации против Азербайджана

2023/05/11, 12:15
59352768 0 0 1600 901 1920x0 80 0 0 b26953ea8c824f9ba34e6948d6ad46b9
Политика

Блинкен и Мишель обсудили мир на Южном Кавказе

2023/05/11, 10:05
gosdep2 2
Политика

«Сейчас не время углублять отношения с Россией». Госдеп предупредил Тбилиси

2023/05/11, 00:47
zaxarova1 1
Политика

Захарова недовольна критикой Еревана ОДКБ

2023/05/10, 18:14