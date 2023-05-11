«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Google признал, что WhatsApp прослушивает пользователей

WhatsApp

В начале мая пользователь Twitter рассказал о том, как WhatsApp на Android включает микрофон и ведет за ним прослушку в фоновом режиме. В компании Google признали наличие этой проблемы, которая оказалась багом операционной системы, сообщает портал Engadget.

Заявлением пользователя заинтересовался глава Twitter Илон Маск, который ретвитнул сообщение и заявил о том, что WhatsApp «нельзя доверять». Вскоре после этого представители WhatsApp отреагировали на обвинения, утверждая, что проблема кроется в системе Android, а не в преднамеренной прослушке со стороны разработчиков мессенджера. Представители WhatsApp обратились в Google с просьбой провести расследование.

Вскоре в Google подтвердили, что проблема, с которой столкнулся пользователь WhatsApp, обусловлена багом панели мониторинга конфиденциальности в операционной системе Android.

Из-за этого пользователи могли подумать, что приложение получало доступ к их микрофону или камере в фоновом режиме, однако, как заявляется, на деле же этого не происходило. Google активно работает над решением этой проблемы, которая будет исправлена ближайшим обновлением Android.

Теги:
Из этой рубрики
prigojin3
Мир

Пригожин объявил, что украинское контрнаступление «идет полным ходом»

2023/05/11, 15:37
samolet 1
Мир

ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

2023/05/11, 14:49
Screenshot 69
Мир

Зеленский заявил, что удары по Кремлю дронами организовала Россия

2023/05/11, 14:48
c7d6fd2a6cd93dd1608205415
Мир

Песков о возобновлении дипотношений с Грузией

2023/05/11, 14:34
photo 2023 05 11 14 13 16
Мир

В центре Милана прогремел взрыв (видео)

2023/05/11, 14:19
135af9ad5bf31afff53d46f51ea75895
Мир

Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

2023/05/11, 13:34
rogozin2 1
Мир

Рогозин заявил, что России нужна вторая волна мобилизации или армия из добровольцев

2023/05/11, 12:47
2023 01 11T150935Z 118920526 RC2FOY9O8K6V RTRMADP 3 UKRAINE CRISIS POLAND LITHUANIA pic4 zoom 1500x1500 25105
Мир

Зеленский: Украина может победить до начала выборов в США

2023/05/11, 12:24
WhatsApp
Мир

Google признал, что WhatsApp прослушивает пользователей

2023/05/11, 12:12