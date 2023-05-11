В ООН прогнозируют искоренение детских браков через 300 лет

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Число детских браков во всем мире снижается, но слишком медленными темпами, чтобы можно было надеяться на искоренение этой практики в этом столетии, такое заявление сделало ЮНИСЕФ .

В новом отчете агентство одобряет сокращение подобных браков. Но далее авторы документа указали, что это далеко не соответствует цели устойчивого развития — избавить мир от детских браков к 2030 году.

«Хорошая новость заключается в том, что количество детских браков во всем мире сокращается», — пояснила ведущий автор отчета. Клаудия Каппа.

«За последние 10 лет процент детских браков снизился с 23% до 19%. Тем не менее этого недостаточно для достижения цели искоренения детских браков к 2030 году, когда ежегодно выходят замуж более 12 миллионов девочек в возрасте до 18 лет. Так что, если ничего не изменится, нам понадобится еще около 300 лет, чтобы полностью искоренить это», — заключила Каппа.

По оценкам ООН, 640 млн девочек и женщин, живущих сегодня, вышли замуж до того, как им исполнилось 18 лет, около 12 млн девочек ежегодно становятся невестами.

«Детские браки имеют разные причины в разных местах, но часто есть общие черты, связанные с бедностью и ограниченными возможностями для девочек», — пояснила Каппа. «Гендерное неравенство, стереотипы, слабые законы и боязнь беременности вне брака также способствуют этому», — добавила автор отчета.