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В ISW назвали причины провалов россиян на Бахмутском направлении

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РФ перебрасывает на Бахмутское направление различные истощенные группировки своих войск, кроме того, есть проблемы с контролем их деятельностью.

Разгромленная под Бахмутом российская 72-я отдельная мотострелковая бригада в сентябре прошлого года, по сведениям СМИ, понесла потери в Харьковской области во время контрнаступления Вооруженных сил Украины, а в октябре 2022-го ее уцелевшие элементы «потрепали» в Николаевской области, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Проблемы, связанные со специальной переброской различных истощенных группировок войск на Бахмутское направление, наряду с очевидными сбоями в командовании и контроле, вероятно, мешают российским силам в этом районе проводить надежные оборонительные операции», — отметили аналитики.

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